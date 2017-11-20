На украинский рынок выходит новый газовый трейдер

20.11.2017, 16:08

Украинская дочерняя компания международного энерготрейдера с регистрацией в Швейцарии DufEnergy 23 ноября получит лицензию на поставку природного газа на территории Украины.

Об этом говорится в проекте решения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подготовленного к заседанию 23 ноября.

Эта лицензия позволит компании напрямую поставлять газ конечным потребителям в Украине.

Основным лицензированным видом деятельности DufEnergy Ukraine является торговля природным газом. Кроме того, украинская дочка занимается производством и торговлей электроэнергией, а также металлами, рудами и промышленными химическими веществами.

В ноябре 2016 г. швейцарская DufEnergy Trading SA подписала договоры на транспортировку и хранение природного газа с оператором ГТС, компанией "Укртрансгаз".

DufEnergy входит в тройку крупнейших поставщиков природного газа в Украину, за первые три квартала этого года структуры швейцарского трейдера продали украинским импортерам свыше 1 млрд куб. м газа.

Ранее свои представительства в Украине открыли международные трейдеры Trafigura, MET Holding, AOT Energy.

DufEnergy Trading SA с центральным офисом в Лугано (Швейцария) занимается торговлей электроэнергией, природным газом и сжиженным природным газом (LPG). Выручка компании в 2014 г. составила 3,578 млрд евро.

DufEnergy Trading SA является дочерней компанией Duferco Participation Holdings Limited, и аффилированна с горно-металлургической компанией Duferco Group. Об этом сообщает УНИАН.