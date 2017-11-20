Украина с начала года сократила добычу угля на 13%

20.11.2017, 16:13

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-октябре 2017 года сократилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 28,877 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, из общего объема угля 4 миллиона тонн было добыто на государственных шахтах. На госпредприятиях за данный период добыча угля сократилась на 17,4%.

В октябре в Украине было добыто 2,7 миллиона тонн угля, из которых на госшахты приходится 0,4 миллиона тонн.

В общей структуре добычи коксующийся уголь (марка "К"), который используется для нужд металлургии, за 10 месяцев занял 19,3%. За отчетный период добыча этого угля снизилась на 17,5% - до 5,561 миллиона тонн.

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2015 году из-за боевых действий на Донбассе сократилась в 1,6 раза по сравнению с 2014 годом - до 39,76 миллиона тонн. В 2016 году добыча увеличилась на 2,8% - до 40,864 миллиона тонн.

На сегодняшний день Украина из-за боевых действий на востоке страны и блокады грузооборота с неподконтрольными территориями испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

По данным Минэнергоугля, потребность тепловой генерации в 2018 году в угле составит 26,6 миллиона тонн. Об этом сообщает УНИАН.