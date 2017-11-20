Во Львовской области задержаны работники "Укрзализныци", воровавшие детали тоннами

20.11.2017, 16:16

Во Львовской области задержали участников преступной группы, которые разворовывали сбывали имущество одного из филиалов "Укрзализныци".

"Работники систематически похищали металлические части и механизмы, которые накапливались в процессе деятельности предприятия, после чего партиями вывозили их, и реализовывали как лом черных и цветных металлов.

Оперативники зафиксировали незаконное завладение имуществом на сумму более 600 тыс. гривен", - сообщает львовская полиция.

На днях, во время похищения очередной партии деталей, весом более 12 тонн, задержали троих мужчин, двое из которых оказались работниками филиала. Виновным грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Устанавливается другие лица, причастные к совершению преступления, а также сеть сбыта похищенного имущества. Расследование продолжается.

Недавно, во время проведения планового аудита в 24-отдельной механизированной бригаде, которая дислоцируется в районе города Яворов Львовской области, были обнаружены нарушения, повлекшие ущерб на сумму около 5 млн. гривен.

Ранее мы писали, что во Львове неизвестные в масках совершили разбойное нападение на круглосуточный пункт продажи национальной лотереи "Спортлото". Злоумышленники похитили из кассы около 40 тыс. гривен. Об этом сообщает Сегодня.ua.