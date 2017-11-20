СБУ задержала в Киеве дезертира из зоны АТО

20.11.2017, 16:46

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в содействии с военной прокуратурой и военной службой правопорядка задержали в Киеве дезертира из зоны АТО - начальника связи - командира гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Задержанный самовольно оставил воинскую часть в Донецкой области еще в августе 2015 года. С того времени он скрывался в Крыму, где пытался официально получить временное убежище. При этом он находился на связи с сотрудниками ФСБ, которым передавал известную ему информацию о силах антитеррористической операции (АТО).

Когда же дезертир конспиративно прибыл в Киев для решения личных вопросов, его задержали сотрудники спецслужбы.

В настоящее время лейтенант ВСУ доставлен в службу военного правопорядка для дальнейшего конвоирования в Военную прокуратуру Донецкого гарнизона и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие. Об этом сообщают "Факты и комментарии".