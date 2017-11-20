Мошенники рассылают письма с предупреждением о задолженности от имени Киевэнерго

20.11.2017, 16:57

В Киеве мошенники рассылают сообщения по e-mail от имени Киевэнерго. Об этом предупреждает пресс-служба компании.

"Обращаем ваше внимание, что сообщения, которые могут поступить вам по электронной почте с бесплатных почтовых сервисов, с требованием оплатить услуги Киевэнерго или долги за них, - являются мошенничеством", - сказано в сообщении.

Компания напомнила, что информирует клиентов о задолженности с помощью SMS- сообщений, официальных писем и звонков операторов контакт-центра.

Ранее сообщалось, что собрание акционеров Киевэнерго приняло решение о реорганизации бизнеса путем создания двух новых компаний. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.