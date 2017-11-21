Сводка штаба АТО на 21 ноября 2017

21.11.2017, 09:48

Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. Российско- оккупационные войска на разных участках линии разграничения продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Всего за минувшие сутки оккупанты 17 раз нарушили перемирие. В ответ украинские военнослужащие 10 раз подавляли огневую активность противника.

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий сил АТО погиб.

Такую информацию сообщил сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Василий Лаба.

Прошедшие сутки отличились осложнением обстановки на Приазовье, что на Донецком направлении. Еще в светлое время суток враг неоднократно вел огонь из минометов различных типов и пехотного вооружения по защитникам Водяного, Павлополя и Чермалыка. С наступлением сумерек противник обстрелял из миномета калибра 120-мм защитников Талаковки. Всего по оборонным укреплениям этих четырех населенных пунктов российские наемники выпустили почти 100 мин различных типов. Также из минометов 82-го калибра и гранатометов обстреляны подступы к Авдеевке и Новотроицкому.

На Луганском направлении в течение суток пророссийские незаконные вооруженные формирования из гранатометов вели огонь в районе Новгородского, из вооружения БМП - у Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Новозвановки и Новоалександровки. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.