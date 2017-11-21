Центр Луганска захватили неизвестные вооруженные люди

21.11.2017, 13:14

Центр оккупированного Луганска захватили неизвестные вооруженные люди, которые блокируют въезд и выезд из административных зданий.

Об этом говорится в сюжете подконтрольного террористам "ЛНР" местного телевидения.

Отмечается, что в захваченные боевиками административные здания не пускают никого. При этом никаких опознавательных знаков у захватчиков нет.

Также отмечается, что вооруженные люди проигнорировали приказ главаря террористов "ЛНР" Игоря Плотницкого покинуть центр города.

Миллионные долги: оккупированному Луганску отключили воду

Ранее в Луганске руководство террористов "ЛНР" сместило с должности т.н. "министра внутренних дел" Игоря Корнета, которого ранее публично опозорил главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий. Об этом сообщает "Обозреватель".