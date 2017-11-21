РосСМИ: Переворот в Луганске: вооруженные люди отказались выполнять приказ главаря "ЛНР"

21.11.2017, 14:20

Вооруженные люди, взявшие под контроль центр Луганска, отказались выполнять приказ главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого покинуть свои позиции. Об этом сообщают российские СМИ.

Неизвестные вооруженные люди, контролирующие центр Луганска, проигнорировали приказ главы самопровозглашенной Луганской Народной республики Игоря Плотницкого покинуть свои позиции.

Отмечается, что в административные здания никого не пускают.

Люди в форме заявили, что улицы оцеплены согласно приказу "МВД ЛНР". По словам боевиков, проводятся плановые учения, однако они отказались продемонстрировать свои документы.

Ранее сообщалось, что в центре Луганска под бывшее управление МВД подогнали БТР, здание оцепили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами.

По неподтвержденным данным, 20 ноября, главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим "указом" снял с поста "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться этому приказу. Неизвестные блокируют доступ к административным зданиям, сотрудники распущены по домам. Об этом сообщает УНИАН