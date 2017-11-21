"Нафтогаз" поднял цену газа для промпотребителей на 2,3-2,4%

21.11.2017, 14:28

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 декабря 2017 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, по сравнению с ноябрем на 2,4% (на 213,6 грн) - до 9 тыс. 19,2 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Об этом говорится в сообщении компании.

Вышеуказанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия долгов перед компанией, и для 100%-х "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 2,3% (на 225,6 грн) - до 9,918 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, в январе 2017 года цена на газ для промпотребителей по предоплате и без наличия долгов была установлена НАК на уровне 7 тыс. 551,6 грн, в феврале - 9 тыс. 214,8 грн, в марте - 8 тыс. 553,6 грн, в апреле - 7 тыс. 675,2 грн, в мае - 7 тыс. 456,8 грн, в июне - 7 тыс. 430,4 грн, в июле - 7 тыс. 208,4 грн, в августе - 7 тыс. 420,8 грн, в сентябре - 7 тыс. 921,2 грн, в октябре - 8 тыс. 164,8 грн. в ноябре - 8 тыс. 805,6 грн за 1 тыс. куб. м (все - с НДС).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина