21.11.2017, 15:36

В центре Луганска появились вооруженные люди без опознавательных знаков. Соответствующее видео опубликовала телерадиокомпания "ЛНР".

Накануне сайт Игоря Плотницкого сообщил, что лидер "ЛНР" отстранил от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. Было опубликовано видео, на котором Плотницкий представляет нового "министра".

В то же время в "МВД республики" во вторник отрицали заявления об отставке Корнета, назвав их слухами. Там также заявили, что разоблачили "украинскую диверсионно-разведывательную группу", которая якобы пыталась проникнуть в "ЛНР".

Кроме того, ведомство сообщило об аресте ряда должностных лиц "республики", в частности, председателя телерадиокомпании "ЛНР".

В "МВД" утверждают, что ночью представили материалы на должностных лиц Игорю Плотницкому. В то же время с его стороны никаких комментариев ситуации пока не поступало.

Среди других арестованных, по утверждению "МВД", - руководитель "администрации" главы "ЛНР" и глава службы правительственной безопасности "МВД". Об этом сообщает BBC Украинская служба.