Освобождение заложников: ОБСЕ не получала запросы на мониторинг

21.11.2017, 15:45

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не получала запрос на проведение мониторинга во время обмена пленными в Донбассе.

Об этом на брифинге в оккупированном Луганске заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Момент обмена военнопленными - это вопрос обсуждения гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы. СММ ОБСЕ очень хочет проводить мониторинг этого обмена. ОБСЕ готова отправить патрули. ОБСЕ не получила запрос на проведение таких мероприятий", - подчеркнул Хуг.

15 ноября президент РФ Владимир Путин по телефону поговорил со своими марионетками в Донбассе - главарями боевиков Игорем Плотницким и Александром Захарченко.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.