Неизвестные вооруженные люди захватили центр Луганска

21.11.2017, 16:10

Центр Луганска во вторник, 21 ноября, захватила группа вооруженных людей без опознавательных знаков.

Они заблокировали доступ к административным зданиям так называемой "ЛНР", сообщила "Новая газета" со ссылкой на свои источники. По данным издания, люди вооружены стрелковым оружием и минометами.

Вооруженные люди перекрыли подъезды к зданиям автобусами и автомобилями, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев. Глава "ЛНР" Игорь Плотницкий приказал вооруженным людям покинуть город, "всех сотрудников управленческих структур распустил по домам", пишет "Новая газета". По неподтвержденным данным издания, в Луганск из Донецка прибыли три автомобиля "Урала" с боевиками "ДНР".

Мотивы действий вооруженных людей неизвестны. "Интерфакс" со ссылкой на источники в верхушке "ЛНР" сообщил, что события могут быть связаны с увольнением 20 ноября главы так называемого МВД "ЛНР" Игоря Корнета, который отказался уходить со своей должности. Против него возбудили уголовное дело, детали которого неизвестны. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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