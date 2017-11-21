Хищение средств на "Евро-2012"

21.11.2017, 16:22

Бывшему директору Государственного предприятия "Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" и еще двум лицам объявлено о подозрении в рамках дела о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию стадиона для проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Киева, следователи установили, что во время выполнения "Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, служебными лицами ГП "НСК "Олимпийский" приобретены по значительно завышенной стоимости сидения для трибун стадиона с последующим выведением средств через субъекты хозяйствования с признаками фиктивности".

"Сумма установленного ущерба государственному бюджету Украины при закупке в 2011 году только кресел составила почти 27 млн грн", - подчеркнули в прокуратуре.

В суд внесены ходатайства о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13 млн грн каждому.

Ранее сообщалось, что правоохранители провели 25 обысков в рамках дела о хищении средств, выделенных на реконструкцию НСК "Олимпийский". Об этом сообщает УНИАН.