Глава незаконной ЛНР Плотницкий заявил о перевороте в Луганске

21.11.2017, 16:26

Вчера, 20 ноября самопровозглашенный глава так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий указал на дверь "министру внутренних дел" незаконной республики Игорю Корнету.

Экс- "чиновник" отказался подчиняться приказу и выдал постановление своим подчиненным перейти на усиленный режим службы. Плотницкий крайне болезненно воспринял такие действия бывшего подчиненного и публично заявил о "подготовке силового переворота" на территории ОРЛО. Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук в своем Фейсбук.

Утром сегодня, 21 ноября вооруженные люди перекрыли правительственный квартал Луганска и пригнали туда технику. Горожане заговорили о возможном штурме зданий, где пребывают представители "власти" города. Утверждается, что нынешних "руководителей" Луганска могут обвинить в госизмене.

Спустя некоторое время Игорь Плотницкий обнародовал призыв к людям, оцепившим центр Луганска, сложить оружие и покинуть свои позиции. Они не придали значения его словам и заявили, что проводят плановые учения. Никаких требований они не выдвинули.

Российским СМИ удалось выяснить, что некоторые лица, оцепившие центр Луганска, прибыли в город из Донецка. Якобы это бойцы "Республиканской государственной службы охраны" лидера другой незаконной республики Донбасса Александра Захарченко.

Днем Игорь Корнет выступил с заявлением. Он утверждает, что в центре Луганска вооруженные люди "проводят операцию по задержанию группы украинских военнослужащих". Также он утверждает, что некоторые представители действующего в Луганске "правительства" действуют по указке спецслужб Украины - это директор ГТРК "ЛНР" Анастасия Шуркаева, "руководитель администрации главы ЛНР" Ирина Тейцман, а также "начальник службы правительственной безопасности МВД ЛНР" Евгения Селиверстова.

6 ноября Луганское энергетическое объединение обесточило Петровскую насосную станцию, которая обеспечивает водой Луганск. Причиной стали долги города за воду. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".