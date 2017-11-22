Штаб:Ситуация в зоне АТО остается тревожной и нестабильной

22.11.2017, 10:15

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 21 ноября, девять раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

Несмотря на ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются.

Ситуация на востоке Украины остается тревожной и нестабильной. Боевики продолжают обстреливать позиций Вооруженных сил Украины на разных участках линии соприкосновения. Учитывая тот факт, что на некоторых из них вражеский огонь был довольно плотным, украинские военные три раза открывали адекватный огонь в ответ.

На донецком направлении оккупанты только два раза нарушили режим "тишины". Так, днем они выпустили по позициям сил АТО в районе Павлополя две мины калибра 120 мм и обстреляли украинских бойцов из гранатометов. Позже террористы обстреляли защитников Авдеевки из пехотного вооружения.

На луганском направлении боевики нарушали перемирие семь раз. Днем оккупанты накрыли позиции украинских военных вблизи Луганского на Светлодарской дуге огнем из артиллерии калибра 152 мм. А вечером на этом же участке применили гранатометы. По оборонительным укреплениям сил АТО вблизи Новолуганского и Лозового они били из минометов калибра 82 мм, а защитников Крымского обстреливали из стрелкового оружия. Опорные пункты бойцов ВСУ в районе Новолуганского также попали под вражеский огонь из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

Накануне боевики шесть раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. По позициям украинских военных на Светлодраской дуге террористы нанесли артиллерийский удар.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) договорилась о так называемом "школьном перемирии", которое началось 25 августа. Режим прекращения огня в связи с началом учебного года стал уже 11- м с начала войны в Донбассе. Оккупанты нарушили его в первый же день. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".