В Луганск перебросили подразделение российской частной военной компании

22.11.2017, 10:42

В Луганске продолжается противостояние, вызванное конфликтом между "главарем "ЛНР" Плотницким и "главой МВД ЛНР" Корнетом.

Об этом на своей странице в Facebook пишет нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В Луганск было введено подразделение российской ЧВК, которое по данным группы ИС, ранее, за 4 дня до нынешних событий, прибыло в Алчевск из РФ (переброска осуществлялась грузовым транспортом армейского типа, 21.11.2017 подразделение было переброшено в Луганск для сдерживания противостояния между Плотницким и Корнетом)", - говорится в его сообщении.

Также вчера, по информации ИС, через пограничный пункт пропуска "Должанский" с территории РФ в Должанск вошла колонна из нескольких десятков УРАЛов с личным составом ВС РФ, 20 БТР (некоторые - с орудиями на прицепе). С 14.00 небольшими группами техника и личный состав перебрасывались в сторону Луганска.

"Вместе с вошедшими подразделениями ВС РФ в Должанск прибыл А.Гайдей (позывной "Рим") - бывший командир бандформирования "ЛНР" и бывший "комендант Свердловска", у которого давний конфликт с Плотницким (в свое время Гайдея от ареста фактически спас и помог скрыться Корнет)", - рассказал Тымчук.

Отмечается, что большинство военнослужащих "2 АК ЛНР" и представителей иных "силовых ведомств ЛНР" в конфликте поддерживают Корнета, также последнего поддерживает "министр госбезопасности ЛНР" Пасечник, который имеет существенное влияние на ситуацию (Корнет и Пасечник - ставленники ФСБ РФ). В свою очередь, ставленники АП РФ (в частности, Суркова) - Плотницкий и его окружение - в настоящий момент могут рассчитывать исключительно на российских военнослужащих и ЧВК.

"Дальнейшее развитие ситуации полностью зависит от решения, которое примут в Кремле - "слияние" "ЛНР" с "ДНР" с единым центром управления в Донецке, либо восстановление статуса кво с принудительным "примирением" Плотницкого и Корнета, либо же смещение Плотницкого, к которому в Москве также имеется много претензий", - подытожил Тымчук.

20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим указом снял с должности "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться его приказам. Неизвестные заблокировали доступ к административных зданиям, сотрудники распущены по домам.

Позже Корнет, комментируя захват центра Луганска вооруженными людьми, заявил о "прекращении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы" и опроверг свою отставку.

Однако Плотницкий уверяет, что большое количество людей в центре Луганска является "продолжением кадровых изменений после отстранения в понедельник министра внутренних дел от должности". Также он заявляет, что путч в Луганске - это "попытка определенных структур МВД таким способом обжаловать решение суда и ходатайство комитета Народного совета "ЛНР", а заявления Корнета не имеют юридической силы. Об этом сообщает УНИАН.