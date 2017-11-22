Геращенко утверждает, что Плотницкий находится на территории России

22.11.2017, 13:05

Народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявляет, что главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий находится на территории России.

Об этом Геращенко заявил в комментарии журналистам.

"Две марионетки Российской Федерации не поделили между собой потоки денег от контрабанды и других преступлений - это Плотницкий и Игорь Корнет", - сказал он, комментируя ситуацию в Луганске.

"ФСБ курирует марионетку Корнета, а Сурков - советник президента Путина - курировал Плотницкого. Плотницкий сейчас на территории Российской Федерации. Он беспокоится, что Корнет его просто убьет", - сказал депутат.

По мнению Геращенко, в дальнейшем российское руководство определит, кто из них продолжит руководить оккупированной территорией "Плотницкий или Корнет".

Депутат шутя добавил, что "ставит на Корнета", ведь "Плотницкий себя исчерпал".

21 ноября народный депутат Украины Антон Геращенко (фракция "Народный фронт") заявил, что в оккупированном Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, а в противостояние были вовлечены боевики главаря "ДНР" Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Позже в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили о наличии в Луганске машин военного типа и присутствие вооруженных лиц, которые перекрыли часть улицы Коцюбинского, вокруг здания, где раньше было размещено Управление Министерства внутренних дел Украины в Луганской области.

Президент Украины Петр Порошенко в тот же день в связи с обострением ситуации в оккупированном Луганске созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины, во время которого заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения. Об этом сообщает УНИАН