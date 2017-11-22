Климкин: В Луганске - разборки между спецслужбами РФ

22.11.2017, 13:06

Министр иностранных дел Павел Климкин отмечает, что нынешняя ситуация в Луганске подтверждает российское влияние на незаконные вооруженные формирования на украинском Донбассе.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов перед заседанием Кабмина 22 ноября.

"Это не только внутренние разборки там внутри между бандами, это также разборки между соответствующими российскими спецслужбами. И это четко доказывает, что именно Россия там всем рулит. Это еще один аргумент для международного сообщества", - сказал министр.

"Однако мы учитываем, что могут быть и провокации, и сознательные обстрелы и угроза гражданскому населению, то есть украинским гражданам, которые там страдают от оккупации", - отметил Климкин.

По его словам, на заседании военного комитета 21 ноября состоялась очень серьезная дискуссия относительно возможного развития событий, взаимодействия с международными партнерамию

В частности обсуждался вопрос безопасности миссии ОБСЕ, потому что эта ситуация может быть использована для ограничения ее работы, манипулирования с оружием и тому подобное.

Климкин отметил, что разглашать решения, принятые на военном комитете, не имеет права. Об этом сообщает "Українська правда".