Шкиряк: В Луганск зашли боевики Захарченко и российские войска

22.11.2017, 13:08

Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что из-за конфликта боевиков в Луганске в город зашла "армия" главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко, а также военнослужащие регулярной российской армии. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, в Луганске происходят разборки в борьбе за перераздел финансовых потоков и власти в "ЛНР" и теперь в этом задействованы российские войска и боевики "ДНР".

"Вчера в Луганск отправилась достаточно большая колона так называемой армии "ДНР", которая была направлена в Луганск непосредственно террористом Захарченко. В настоящий момент они расположились в парке ВЛКСМ. Там находится техника и танки. Также там присутствуют террористы группировки "Сомали". Как вчера стало известно в районе Краснодона через понтон, переправу в Луганскую область пошла колона российской военной техники. Я имею в виду военнослужащих российской регулярной армии", - рассказал Шкиряк.

Он отметил, что данным конфликтом между боевиками намерен воспользоваться Захарченко, который хочет прибрать к рукам "ЛНР" и объединить с "ДНР".

"Вчера Плотницкий выезжал на территорию РФ, вероятно для переговоров со своими кураторами, но по последней информации он находится в Луганске, где провел совещание, назначил нового так называемого министра так называемого "МВД" террористической банды "ЛНР". Конфликт продолжается в открытой фазе. Я не исключаю, что в дальнейшем это конфликт может перерасти в вооруженное противостояние", - подчеркнул советник Авакова.

В то же время он добавил, что ВСУ приведены в повышенную боеготовность и готовы к возможной эскалации на передовой.

В оккупированном Луганске продолжает разгораться конфликт между Игорем Плотницким и главарем т.н. "МВД "ЛНР" Игорем Корнетом. Местные жители сообщали, что центр города по-прежнему блокирован вооруженными людьми и техникой. По предварительной информации, это сотрудники т.н. "МВД", вставшие на сторону своего шефа.

Как сообщалось, в город вошла частная военная компания из России.

координатор группы экспертов "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявлял, что это было сделано для сдерживания противостояния между Плотницким и Корнетом.

В свою очередь в ОБСЕ назвали количество военной техники в колонне, двигавшейся в Луганск. Наблюдатели зафиксировали в городе машины военного типа и присутствие вооруженных лиц, а также наблюдала автоколонну в составе армейских грузовиков, бронетранспортеров и гражданских автомобилей с вооруженными лицами. Об этом сообщает Сегодня.ua.