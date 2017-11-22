Гройсман: Наша задача - стать энергетически независимым государством

22.11.2017, 13:33

Одна из стратегических задач Правительства Украины - сделать страну полностью энергетически независимой, тем более что ресурсы для этого есть.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Правительства.

"Мы все помним, что недавно были полностью зависимы всеми энергоресурсами от России. И мы помним, что это всегда было инструментом давления и шантажа на Украину, - сказал Владимир Гройсман. - Мы больше 720 дней живем без российского газа".

Глава Правительства поблагодарил зарубежных партнеров, которые протянули руку помощи Украине в непростом 2014 году и помогают сейчас. "Да, мы покупаем газ за рубежом. Но наша задача не покупать, а стать энергетически независимым государством, а затем - начать экспорт энергоресурсов".

Премьер-министр подчеркнул, что так же на повестке дня - реализация программ энергоэффективности, и Правительство готово повышать объемы финансирования этих программ, а также формирование справедливой формулы цены на энергоносители.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.