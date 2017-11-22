Кабмин создал новый набсовет "Нафтогаза"

22.11.2017, 14:06

Кабинет министров Украины утвердил новый состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", в который вошли иностранцы Клир Спотисед (гражданин Британии), Бруно Лисква (Франция), Амос Хохштайн (США), Стив Хейсен (Канада). Соответствующее решение правительство приняло на заседании в Киеве 22 ноября.

Кроме того, в состав набсовета вошли украинцы Александр Гриценко (председатель правления Укрэксимбанка), Сергей Попик (советник премьера). Сохранил свою позицию в набсовете Владимир Демчишин.

По его словам, состав набсовета "Нафтогаза" сформирован в тесном сотрудничестве с международными партнерами.

"Перед новым набсоветом будет стоять вопрос повышения эффективности компании, проведения быстрого разделения поставки, добычи и трейдинга. Будет задача обеспечить резкое наращивание добычи газа в стране...

содействие максимальной демонополизации рынка и созданию рынка газа в Украине", - отметил Гройсман.

Как известно, в в апреле уволилась глава набсовета "Нафтогаза" Юлия Ковалив, а в конце сентября-начале октября - все три независимых директора.

В марте Кабинет министров решил расширить количественный состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" с 5 до 7 человек. Тогда же были смягчены требования к потенциальным членам набсовета в части опыта работы на руководящих постах - с 10 до 5 лет.

Юлия Ковалив была главой набсовета "Нафтогаза" с 12 мая 2016 года. Об этом сообщает Сегодня.ua.