Польская PGNiG подписала пятилетний контракт на поставку сжиженного газа из США

22.11.2017, 14:19

Польский нефтегазовый концерн PGNiG подписал с компанией Centrica пятилетний контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США, говорится в сообщении PGNiG.

"Группа PGNiG подписала пятилетний контракт на поставку СПГ с терминала Sabine Pass (США) компанией Centrica LNG Company Limited (Centrica)", - идет речь в сообщении.

Реализация контракта начнется в 2018 году, уточняет PGNiG. Это первый среднесрочный контракт на поставку СПГ из США, подписанный PGNiG.

Поставки СПГ будут вестись с СПГ-терминала Sabine Pass. В течение срока контракта до девяти партий СПГ будут доставлены на польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Об этом сообщает УНИАН.