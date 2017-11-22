В Луганске спецназ боевиков "ДНР" взял штурмом здание "прокуратуры": арестованы все подельники Плотницкого

22.11.2017, 15:03

"МВД" самопровозглашенной "Луганской народной республики" арестовало всех сотрудников так называемой прокуратуры "ЛНР"

Аресту подверглись более 20 человек, включая "генерального прокурора "ЛНР" Виталия Подоброго и "военного прокурора "ЛНР" Сергея Рахно и их замов, сообщает "Новая газета".

Людей увели в здание "Народного совета "ЛНР". В настоящее время это здание заблокировано и используется "МВД "ЛНР" в своих целях.

По данным журналистов "Новой газеты", "МВД "ЛНР" и "спецназ "ДНР" "Витязь" штурмовали "генеральную прокуратуру "ЛНР" совместно.

Сотрудники "прокуратуры" были арестованы после того, как глава "МВД "ЛНР" Игорь Корнет (ранее его уволили, но он отказался покинуть свой пост), предложил главарю "ЛНР" Игорю Плотницкому отдать ему главного прокурора, военного прокурора и их замов.

Кроме этого, Плотницкий отказался отдать Корнету по его требованию так называемого руководителя "администрации "ЛНР" Ирину Тейцман, "начальника службы правительственной безопасности МВД "ЛНР" Евгения Селиверстова и главу ГТРК "ЛНР" Анастасию Шуркаеву. Ранее Корнет обвинил этих лиц в диверсионной и разведывательной деятельности в пользу Украины.

Накануне Корнет объявил об арестах Тейцман, Селиверстова и Шуркаевой. Он утверждал, что аресты проведены по решению Плотницкого.

В свою очередь, Плотницкий обвинил уволенного "главу "МВД" в попытке дестабилизировать "ЛНР". В его заявлении говорится, что Корнет был отправлен в отставку законным образом, а его попытки оспорить это решение "перешли все границы допустимого".

20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим указом снял с должности "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться его приказам. Неизвестные заблокировали доступ к административных зданиям, сотрудники распущены по домам.

Позже Корнет, комментируя захват центра Луганска вооруженными людьми, заявил о "прекращении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы" и опроверг свою отставку.

Однако Плотницкий уверяет, что путч в Луганске - это "попытка определенных структур МВД таким способом обжаловать решение суда и ходатайство комитета "Народного совета "ЛНР", а заявления Корнета не имеют юридической силы.

Также сообщается о том, что Плотницкий бежал из-за конфликта в Россию, однако он эту информацию опровергает. Об этом сообщает УНИАН.