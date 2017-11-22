В Сумской области будут судить главврача психиатрической больницы по подозрению в истязании пациентов

22.11.2017, 15:18

Прокуратура Сумской области в среду, 22 ноября, направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главного врача областной специализированной психиатрической больнице No2, которую обвиняют в оставлении в опасности и пытках холодом пациентов учреждения, а также в подстрекательстве коллег к противоправным действиям.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Отмечается, что в начале года была проведена эксгумация семи трупов пациентов указанной больницы, умерших в декабре 2016 года якобы от сердечно-сосудистой недостаточности, отека головного мозга или интоксикации.

Досудебным расследованием установлено, что с ноября 2016 по январь 2017 года в отделениях больницы, где находились умершие пациенты, температура воздуха была недопустимо низкой (от 10 до 18 градусов при установленной норме - 20 градусов по шкале Цельсия).

По данным ведомства, обвиняемая, пользуясь личными связями, подбила врача- патологоанатома внести в официальные документы заведомо ложные сведения о причинах смерти умерших.

Действия бывшего руководителя учреждения квалифицированы по ч. 1 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации), ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) и ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (подстрекательство к составлению должностным лицом заведомо ложных официальных документов) УК Украины.

В прокуратуре добавили, что судить будут также и врача-патологоанатома, которая, не проведя должным образом вскрытие трупов, по указанию бывшего главврача внесла в медицинскую документацию заведомо ложные сведения о патологоанатомическом диагнозе и клинико-патологоанатомическом эпикризе, чем способствовала сокрытию преступных действий главного врача психиатрической больницы.

Врачу-патологоанатому инкриминируется совершение преступлений по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 135 (пособничество в заведомом оставлении без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни положении) и ч. 1 ст. 366 (составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов) УК Украины. Обвиняемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

В Сумах 3 марта суд избрал бывшему главврачу областной специализированной психиатрической больницы No2, которую подозревают в истязании пациентов, меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Однако 9 марта Апелляционный суд Сумской области изменил её на круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает УНИАН.