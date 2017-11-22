Кистион: Украина хочет к 2035 году экспортировать 5 миллиардов кубов газа

22.11.2017, 15:26

Украина к 2035 году планирует отказаться от импорта природного газа и перейти к его экспорту в объеме не менее 5 миллиардов кубометров, сообщил в ходе заседания Кабинета министров профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион, представляя Энергетическую стратегию Украины до 2035 года.

"Собственная добыча газа около 35 миллиардов кубометров - показатели, предусмотренные Энергетической стратегией Украины до 2035 года. Потребление газа экономикой Украины - около 30 миллиардов кубометров в год, с учетом выполнения задач об уменьшении энергоемкости украинской экономики... Экспорт для потребностей европейских потребителей - около 5 миллиардов кубометров", - сказал Кистион.

Он подчеркнул, что Украина ставит перед собой задачу стать страной- экспортером природного газа.

Кистион отметил, что Украина имеет значительный потенциал для роста собственной добычи газа. Так, наша страна добывает 3,5% разведанных запасов газа в год, тогда как страны Европы добывают 12%.

Также вице-премьер отметил, что ключевой целью Украины в отрасли является создание на базе мощностей украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ газа Восточно-европейского газового хаба с годовым оборотом торгов около 215 миллиардов кубометров.

При этом он отметил, что для создания хаба необходимо не менее 10 лет.

На сегодня государственная компания "Укргазвыдобування" выполняет Стратегию "20/20", которая предусматривает наращивание добычи газа этой компанией до 20 миллиардов кубометров в год. Этой цели планируется достичь благодаря бурению новых скважин и проведению интенсификации добычи на действующих скважинах. Добываемого Украиной количества топлива, по планам правительства, должно хватить для обеспечения газом нужд теплокоммунэнерго и населения.

В начале июня этого года представители "Укртрансгаза" заявили, что Украина совместно с Польшей планирует в течение 5 лет запустить газовый хаб для стран Центральной и Восточной Европы. Для этого необходимо построить и запустить дополнительный интерконнектор "Дроздовичи - Германовичи" (соединяющий трубопровод) между украинской и польской газотранспортными системами. Об этом сообщает УНИАН.