Американская компания поставляет оборонительное летальное оружие Украине с 2016 года

22.11.2017, 15:44

Компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, поставляет в Украину гранатометы с 2016 года. Об этом сообщает "Голос Америки".

Главный директор компании Ричард Вендивер рассказывает, что начал сотрудничество с Украиной два года назад, и первые поставки гранатометов пошли в Украинe в 2016 году.

"Мы начали поставлять наш товар в Украину в прошлом году, мы продолжаем осуществлять поставки по сей день. Детали, как и что мы делаем, я не могу об этом говорить. Но могу сказать, что мы - в очень близкой координации с американским посольством, с Государственным департаментом, Пентагоном и с украинским правительством. Наши системы отправляются под DDTC DSP-5 экспортной лицензией Государственного департамента США", - рассказывает Вендивер.

Частный производитель оружия признается, что лицензию получить было нелегко.

"Чтобы получить разрешение, которое нам было нужно, ушло немного времени из- за деликатности темы во время переговоров Минск-2. Но эти системы не противоречат соглашениям Минск-2. Тем не менее, мы все равно должны были пройти ряд бюрократических и политических препятствий, чтобы получить нашу экспортную лицензию. И мы прошли процесс заполнения документов".

По словам руководителя компании AirTronic USA, посольство CША в Киеве координирует действия с Минобороны Украины, чтобы контролировать, как используется американское оружие в Украине.

Бизнес-контракт также запрещает украинским потребителям перепродавать или экспортировать продукцию кампании.

По словам посла Украины в США Валерия Чалого, существуют различия между такими коммерческими соглашениями и военной помощью США в Украине.

"Мы ожидаем, что законопроект, который предусматривает предоставление Украине вооружений летального характера, который прошел через Палату представителей и Сенат, будет подписан президентом Трампом, и это до 50 миллионов финансирования именно в смертоносное оборонительное оружие. Решение принимать президенту Трампу. Но бизнес-поставки это другая тема. Там речь идет о более мощном оборонительном оружии", - сказал он.

Отмечено, что гранатометы компании AirTronic USA - это также смертоносное оружие, впрочем оно имеет ограниченную дальность попадания, поэтому если его использовать с территории Украины, его снаряд не может преодолеть линию разграничения в оккупированной Восточной Украине. Таким образом американское правительство гарантирует, что PSRL будут использовать только с оборонной целью. Об этом сообщает "Европейская правда".