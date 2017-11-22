Кистион: Украина сохранит свои позиции стратегического транзитера газа для ЕС

22.11.2017, 15:48

Реформа рынка газа в Украине набирает положительные обороты, что позволяет уже в среднесрочной перспективе создать на территории нашего государства восточноевропейский газовый хаб.

Об этом во время презентации на заседании Кабинета Министров Украины правительственного видения развития газового сектора Украины как фундамента украинской энергонезависимости заявил Вице- премьер-министр Украины Владимир Кистион.

По его словам, за три года, с даты принятия Закона "О рынке природного газа", Украина сделала очень много, и это положительно отмечают в Европейском Союзе.

Приняты стратегические планы развития газовой отрасли - Энергетическая стратегия-2035, Концепция развития газодобывающей отрасли-2020, имплементировано законодательство ЕС. Это позволяет Украине последовательно двигаться в направлении создания межрегионального газового хаба путем открытия газового рынка и его интеграции в рынок ЕС.

Он добавил, что, введя единую цену на газ, Правительство обеспечило устойчивые предпосылки для наращивания добычи украинского газа - у "Укргаздобычи" появился значительный финансовый ресурс на ремонт и ввод в эксплуатацию новых скважин, разведочное бурение, модернизацию инфраструктуры.

"Мы ввели свободный рынок газа для промышленности, приняли решение по поводу монетизации субсидий на уровне поставщиков коммунальных услуг и постепенно приближаемся к полному открытию газового рынка. Правительство Украины за полную демонополизацию рынка газа, потому что монополия, к сожалению, очень дорого обходится украинским налогоплательщикам", - резюмировал Вице-премьер-министр. Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.