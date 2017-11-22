Правительство Украины выступает за полную демонополизацию рынка газа и завершение реформирования НАК "Нафтогаз Украины"

22.11.2017, 15:55

Правительство Украины в рамках реализации Энергетической стратегии и плана "Украина - 2020" выступает за полную демонополизацию рынка газа и завершение реформирования национального энергохолдинга "Нафтогаз Украины".

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Правительства.

Глава Правительства подчеркнул, что демонополизация несет повышение конкуренции на рынке, а следовательно, снижение цены на топливо. "А это и есть наш курс", - добавил Владимир Гройсман.

Кроме того, это требует повышения добычи - в том числе со стороны НАК "Нафтогаз Украины". В этом контексте Глава Правительства предложил обновить наблюдательный совет НАК, который мог бы полноценно запустить работу государственного холдинга, а затем и всей газовой отрасли. Чиновники поддержали предложение Премьер-министра. Решение об обновлении наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" было принято единогласно.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.