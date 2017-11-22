Кабмин дал старт корпоратизации Укрэнерго

22.11.2017, 16:15

Кабинет министров принял решение о корпоратизации НЭК Укрэнерго путем преобразования его в частное акционерное общество со 100% акций в государственной собственности.

Об этом сообщил глава компании Всеволод Ковальчук.

Он отметил, что преобразование Укрэнерго в акционерное общество является прямым требованием Закона "О рынке электрической энергии" (ч.3 ст.31) и ряда международных обязательств Украины с 2008 года. Закон определяет, что государству принадлежат 100% акций в уставном капитале оператора системы передачи, не подлежащих приватизации или отчуждению другим способом, уточнил Ковальчук

По его словам, ни о какой передаче Укрэнерго или его активов в частную собственность речь не идет.

"Впереди нас ждет: инвентаризация имущества Укрэнерго; оценка стоимости целостного имущественного комплекса компании; выпуск акций с передачей их в госсобственность", - отметил Ковальчук.

Приказ Минэкономразвития No741 от 22 мая 2017 года предусматривает преобразование Укрэнерго в двухнедельный срок после принятия распоряжения Кабмином.

Устав Укрэнерго предусматривает создание в компании независимого набсовета в составе семи членов, из которых четыре - независимые. Набсовет планируется сформировать из лиц с разной компетенцией для обеспечения максимально разнообразного опыта и профессиональных навыков. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.