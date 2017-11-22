Геращенко: Боевики Донбасса держат в заложниках 10 женщин

22.11.2017, 16:18

Среди 158 заложников, которых удерживают боевики на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, есть 10 женщин.

Об этом заявила журналистам в кулуарах первого Украинского женского конгресса первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает "Укринформ".

"Среди 158 заложников, которые находятся на оккупированных территориях ОРДО и ОРДЛО и которых удерживают боевики, есть 10 женщин", - сказала она.

По словам Геращенко, позицией украинской власти является то, что "женщины в первую очередь должны быть освобождены из незаконного содержания в этих тюрьмах". Об этом сообщает "Українська правда".