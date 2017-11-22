Из-за конфликта в Луганске резерв ВСУ на Донбассе приведен в повышенную боевую готовность

22.11.2017, 16:49

Вооруженные Силы Украины следят за ситуацией, которая происходит в оккупированном Луганске, и готовы оперативно реагировать на любые изменения на фронте.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

По словам Лысенко, в регионе активно работает украинская разведка, в том числе воздушная, которая фиксирует случаи перемещения военной техники в Луганск.

"Были зафиксированы колонны военной техники с личным составом, бронетранспортеры. Информация о танках, которые якобы заходили, не подтвердилась. Дело в том, что в Луганске и округе и так достаточно этой техники, даже настолько, что у них не хватает механиков-водителей, чтобы эту всю технику поднять по тревоге и отбыть в район. Мы за ситуацией следим", - отметил спикер АТО.

В самопровозглашенной "ЛНР" началось противостояние между главарем террористической республики Игорем Плотницким и отстраненным "министром внутренних дел" Игорем Корнетом. Как результат, "милиционеры ЛНР" и спецназ "ДНР" штурмовали "генеральную прокуратуру ЛНР".

Так, волонтер и военный журналист Мирослав Гай сообщил, что еще вчера, 21 ноября, сотрудников офисов и учреждений центра Луганска распустили по домам.

"Есть информация о том, что некоторые информированные люди бегут из города. Причиной тому страх. Сейчас Луганск наводнили разные подразделения со всех уголков ОРДЛО. Замечен автотранспорт войск специального назначения РФ. Проведены в полную боевую готовность бойцы 2 ОМСБР 2 АК", - отметил он.

По его мнению, произошла конфронтация между бандформированиями подконтрольными ФСБ и Генштабом РФ.

"Многие в панике, потому как в случае победы одной из групп по городу начнутся зачистки проигравших. Россияне усилили охрану советников - кадровых военных РФ. Очевидно, что ситуация в Луганске вышла из-под контроля, и РФ была вынуждена ввести дополнительный спецназ для его восстановления", - считает Гай. Об этом сообщают "Факты и комментарии".