Международного союза конькобежцев решил перенести из России заключительный этап Кубка мира

23.12.2016, 11:00

Международный союз конькобежцев (ISU) отказал российскому Челябинску в праве проведения заключительного этапа Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был состояться в уральском городе с 10 по 12 марта 2017 года. Как подчеркивается в заявлении, размещенном на сайте ISU 22 декабря, решение принято в ответ на публикацию второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

В связи с тем, что в отчете представлено "значительное количество существенных доказательств", а также из-за неопределенности судьбы ряда атлетов, внимание - в случае проведения мероприятия на территории России - было бы приковано "не к спорту, а к обвинениям и разногласиям", считают в организации.

Также совет ISU принял во внимание заявление Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 декабря и его последующие рекомендации к федерациям по зимним олимпийским видам спорта не поддерживать проведение в России крупных спортивных мероприятий.

По решению ISU финал Кубка мира по конькобежному спорту пройдет "в другой стране", информация о конкретном городе, куда его перенесут, будет предоставлена в ближайшее время.

Ранее в тот же день Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Об этом сообщает Deutsche Welle.