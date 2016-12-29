Украинский боксер возглавил рейтинг лучших по версии канала США

29.12.2016, 16:11

Боксер, чемпион мира по версии WBO в полулегком весе и втором полулегком весе Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров по версии известного американского телеканала HBO. Об этом говорится в сообщении канала.

На втором месте - боксер из Казахстана Геннадий Головкин, а третье место занял американец Андре Уорд. В первую пятерку также попали россиянин Сергей Ковалев и Роман Гонсалес из Никарагуа.

27 ноября сообщалось, что в Лас-Вегасе чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинец Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) уверенно отстоял принадлежащий ему титул, нанеся первое поражение ямайцу Николасу Уолтерсу (26-1-1, 21 КО). Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.