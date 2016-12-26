"Шахтер" объявил о переходе Селезнева в турецкий клуб "Карабюкспор"

26.12.2016, 11:13

Форвард "Шахтера" Евгений Селезнев покинул клуб и переезжает в Турцию. Официальный сайт донецкого "Шахтера" сообщил, что нападающий покидает клуб и переходит в турецкий клуб "Карабюкспор".

Сами турки официально о трансфере не объявили, также не известны финансовые условия перехода.

Селезнев является воспитанником горняков. В сезоне - 2011/2012 Евгений стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины в составе "Шахтера", забив 14 мячей.

Кроме "Шахтера" Евгений выступал в "Днепре" и российской "Кубани", откуда и вернулся в родной клуб прошлой весной.

В нынешнем сезоне нападающий провел за "Шахтер" 7 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами. Об этом сообщает Корреспондент.net.