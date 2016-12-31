Глава МОК анонсировал санкции в отношении России в 2017 году

31.12.2016, 10:46

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в своем новогоднем обращении 30 декабря анонсировал новые санкции в отношении России и рассказал о тех мерах, которые будут приняты по результатам доклада Макларена о допинге в РФ. Сам доклад он назвал шокирующим.

По его словам, ответ МОК подготовят две специально созданные комиссии, которые предоставят право высказаться всем сторонам. "После этого МОК примет соответствующие меры и введет санкции", - пообещал Бах.

Он также заявил, что работа Макларена будет продолжена и расширена, так как изначально у специалиста не было полномочий на проверку всех проб российских спортсменов. По словам президента МОК, теперь же будут перепроверены все 254 пробы российских спортсменов, взятые на Олимпиаде в Сочи 2014 года, а также все пробы российских атлетов, принимавших участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Согласно второй части доклада Макларена о допинге в России, представленной 9 декабря 2016 года, более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта были причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами. Об этом сообщает Deutsche Welle.