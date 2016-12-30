СМИ: Шульц отказался от борьбы за пост канцлера Германии

30.12.2016, 11:47

Популярный германский социал-демократический политик Мартин Шульц, являющийся в настоящее время председателем Европарламента, отказался от борьбы за пост федерального канцлера от СДПГ. Шульц еще до Рождества дал понять своим однопартийцам, что они могут не рассчитывать на его кандидатуру, сообщила сегодня, 30 декабря, онлайн-версия журнала Der Spiegel со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает издание, многие члены СДПГ надеялись на то, что Мартин Шульц публично объявит о намерении добиваться поста федерального канцлера и тем самым заставит председателя СДПГ Зигмара Габриэля выполнить обещание о проведении первичных выборов внутри партии для решения вопроса о том, кто станет кандидатом от социал-демократов на пост главы правительства ФРГ. По мнению наблюдателей, на праймериз у Шульца были все шансы опередить Габриэля.

Мартин Шульц, который не скрывал желания стать канцлером ФРГ, однако, решил не соперничать с Габриэлем, с которым его связывает давняя дружба. Их отношения и так уже пострадали в последние месяцы из-за постоянных дебатов в СДПГ по поводу кандидатуры на пост канцлера, пишет Spiegel Online.

Официально СДПГ объявит имя своего кандидата на пост канцлера в конце января. Даже если Габриэль в настоящий момент остается единственным претендентом на пост главы правительства ФРГ от партии, это отнюдь не является стопроцентной гарантией того, что именно он станет кандидатом от СДПГ, отмечает издание. Выборы в германский бундестаг состоятся осенью 2017 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.