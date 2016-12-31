Этот день в истории: 31 декабря

31.12.2016, 12:28

Предлагаем дайджест основных событий и дат 31 декабря.

1857 - английская королева Виктория объявила Оттаву столицей британской Колонии.

1869 - английский архитектор, инженер и археолог-любитель Джон Вуд обнаружил к югу от Измира на семиметровой глубине руины седьмого чуда света

- легендарного храма Артемиды Эфесской.

1879 - Томас Эдисон впервые продемонстрировал электрическую лампу накаливания.

1923 - впервые в мире по радио прозвучали новогодние куранты - это был английский Биг-Бен.

1935 - Чарльз Дарроу запатентовал игру "Монополия", которую придумал в 1933 году.

1938 - в Индианаполисе доктор Харгер официально представил "бухометр" - первый прибор, определявший по выдыхаемому водителем воздуху состояние его алкогольного опьянения.

1968 - первый полет совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.

1999 - Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий Президента Российской Федерации.

2009 - в Литве остановили Игналинскую атомную электростанцию, которая работала с 1983 года.

ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.