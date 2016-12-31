Этот день в истории: 31 декабря

Предлагаем дайджест основных событий и дат 31 декабря.
1857 - английская королева Виктория объявила Оттаву столицей британской Колонии.
1869 - английский архитектор, инженер и археолог-любитель Джон Вуд обнаружил к югу от Измира на семиметровой глубине руины седьмого чуда света
- легендарного храма Артемиды Эфесской.
1879 - Томас Эдисон впервые продемонстрировал электрическую лампу накаливания.
1923 - впервые в мире по радио прозвучали новогодние куранты - это был английский Биг-Бен.
1935 - Чарльз Дарроу запатентовал игру "Монополия", которую придумал в 1933 году.
1938 - в Индианаполисе доктор Харгер официально представил "бухометр" - первый прибор, определявший по выдыхаемому водителем воздуху состояние его алкогольного опьянения.
1968 - первый полет совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.
1999 - Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий Президента Российской Федерации.
2009 - в Литве остановили Игналинскую атомную электростанцию, которая работала с 1983 года.
ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.