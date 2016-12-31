В новогоднюю ночь правопорядок в Украине будет обеспечивать 11 тысяч правоохранителей

31.12.2016, 13:21

К обеспечению общественной безопасности во время проведения новогодних массовых мероприятий в стране будет задействовано около 10 тысяч сотрудников Национальной полиции Украины и тысяча военнослужащих Национальной гвардии Украины.

В новогоднюю ночь на территории государства запланировано проведение более тысячи новогодних массовых мероприятий с участием почти 750 тысяч граждан.

Полиция обращается к гражданам отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.

Инф. Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.