Полицию Киевской области официально возглавил Дмитрий Ценов

30.12.2016, 12:39

Приказ о назначении руководителя полиции столичного региона объявил сегодня на расширенном межведомственном совещании временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.

Полковник полиции поздравил новоназначенного руководителя и отметил, что полиция Киевщины уже прошла часть реформ, а еще львиная доля ждет в следующем 2017 году, именно под профессиональным руководством практика. Основной задачей подразделений полиции остается профилактика преступности на улицах и раскрытия совершенных преступлений.

Глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган отметил, что данное назначение было ожидаемым, поскольку такую ​​высокую должность должен занимать только профессионал, который уже зарекомендовал себя как положительный руководитель. Также заметил, что начался новый отсчет работы областной полиции - отныне все достижения, победы, а, возможно, и неудачи будут общими, как начальника полиции, так и всех его подчиненных.

Также к поздравлению присоединились представитель депутатского корпуса, председатель Апелляционного суда Киевской области и ветераны органов внутренних дел.

Полковник полиции Дмитрий Ценов поблагодарил присутствующих за доверие и отметил, что знает проблемы каждого работника полиции области и только совместными усилиями можно выполнить все поставленные задачи.

После окончания торжественной части руководители структурных и территориальных подразделений полиции столичной области обсудили вопросы обеспечения общественного порядка во время проведения новогодних и рождественских праздников.

Инф. Отдела коммуникации полиции Киевской области.