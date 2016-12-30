Полицию Киевской области официально возглавил Дмитрий Ценов

Приказ о назначении руководителя полиции столичного региона объявил сегодня на расширенном межведомственном совещании временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.
Полковник полиции поздравил новоназначенного руководителя и отметил, что полиция Киевщины уже прошла часть реформ, а еще львиная доля ждет в следующем 2017 году, именно под профессиональным руководством практика. Основной задачей подразделений полиции остается профилактика преступности на улицах и раскрытия совершенных преступлений.
Глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган отметил, что данное назначение было ожидаемым, поскольку такую высокую должность должен занимать только профессионал, который уже зарекомендовал себя как положительный руководитель. Также заметил, что начался новый отсчет работы областной полиции - отныне все достижения, победы, а, возможно, и неудачи будут общими, как начальника полиции, так и всех его подчиненных.
Также к поздравлению присоединились представитель депутатского корпуса, председатель Апелляционного суда Киевской области и ветераны органов внутренних дел.
Полковник полиции Дмитрий Ценов поблагодарил присутствующих за доверие и отметил, что знает проблемы каждого работника полиции области и только совместными усилиями можно выполнить все поставленные задачи.
После окончания торжественной части руководители структурных и территориальных подразделений полиции столичной области обсудили вопросы обеспечения общественного порядка во время проведения новогодних и рождественских праздников.
Инф. Отдела коммуникации полиции Киевской области.