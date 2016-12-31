Главный сервисный центр МВД Украины подводит итоги 2016 года

31.12.2016, 10:06

30 июня 2016 года состоялась публичная презентация реформы сервисных центров МВД. С этого момента стартовал ее активный этап.

Это беспрецедентный случай создания единой концепции предоставления государственных услуг по всей Украине, инновационных подходов, внедрения государственно-частных партнерских отношений, доступности государственного учреждения для граждан и коммуникационной открытости.

Сервисные центры МВД стремятся доказать, что государственный сервис может быть качественным и комфортным.

12 июля открылся первый сервисный центр МВД нового образца в Киеве. В данный момент открыты уже 12 новых сервисных центров МВД, проведено бесплатную программу обучения в 14 областях Украины и городе Киеве, внесен ряд изменений в нормативно-правовые документы.

Также ликвидировано справку-счет, что сэкономило украинцам более 500 миллионов гривен. Открыт доступ в Единый государственный реестр МВД - за год было совершено более 600 тысяч запросов. В общем, в течение года в сервисных центрах МВД было проведено 1324479 регистрационных операций. Более 30 тысяч граждан получили услуги по регистрации транспортных средств, выдачи и обмена водительских удостоверений уже в новых сервисных центрах МВД.

Сервисные центры МВД наладили двусторонний контакт с гражданами: на Фейсбук-странице Главного сервисного центра МВД всегда можно получить компетентную информацию и консультацию. Время реагирования на личное сообщение на странице составляет 9:39 мин., что является прекрасным показателем даже для частных организаций. В тестовом режиме начал работу колл-центр: ежедневно операторы принимают около 200 звонков.

Новые сервисные центры МВД - это удобство и комфорт граждан, клиентоориентированный персонал, прозрачный офис, электронная очередь, система оценки качества обслуживания, качественное обслуживание людей с особыми потребностями.

К концу 2017 года новые сервисные центры МВД появятся по всей Украине.

Инф. пресс-службы Главного сервисного центра МВД Украины.