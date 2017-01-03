В Украине запретили российский сериал телесериала "Человеческий фактор"

03.01.2017, 14:59

Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение телесериала "Человеческий фактор" режиссера Александра Замятина. Об этом говорится в сообщении на сайте Госкино.

Как отмечает агентство, решение было принято на основании Статьи 15 Закона Украины "О кинематографии" (выявление в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений).

Под запрет распространения на территории Украины в 2016 году попали 84 кинофильма производства России. Среди известных картин - сериал "Мастер и Маргарита", фантастика "Обитаемый остров", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и другие. Об этом сообщает УНИАН.