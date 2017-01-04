Правительство утвердило новый Порядок назначения и выплаты стипендий

04.01.2017, 13:22

По поручению премьер-министра совместно со студенческим сообществом разработан новый алгоритм начисления стипендий. Порядок назначения и выплаты стипендий учащимся профессионально-технических, студентам (курсантам) высших государственных и коммунальных учебных заведений, аспирантам и докторантам, обучающимся очно, утвержден постановлением Кабинета Министров от 28 декабря 2016 г. N 1050 .

23 декабря во время встречи со студентами Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Владимир Гройсман отметил, что система стипендий должна мотивировать студентов к успехам в учебе и поддерживать качество знаний. Глава правительства отметил, что в Бюджете-2017 фонд стипендий был увеличен на 580 млн. грн. - до почти 6 млрд. грн. - и призвал представителей студенческого самоуправления приобщаться к обсуждению системы назначения стипендий.

По словам премьер-министра, новая система начисления стипендий должна стимулировать к получению качественных знаний, которые обеспечат молодым людям успех в будущем.

"Если вы придете на работу с дипломом, который подтверждает качество знаний, которыми вы обладаете, вы будете успешными. Вы будете иметь хорошую работу и хорошую заработную плату, вы будете конкурентными, вы сможете достичь успеха. Это то, что мне нужно. Надеюсь на то, что это нужно каждому из вас, что вы исповедуете именно такую идеологию. Потому что только образованные люди могут обеспечить успех", - подчеркнул Владимир Гройсман, обращаясь к студентам.

Постановлением Кабинета Министров от 28 декабря 2016 г. N 1050 установлено, что академические стипендии назначаются согласно рейтингу успеваемости, который составляется на основании учебных достижений студента в течение последнего учебного семестра по каждому факультету, курсу, специальности. При этом составляющая успешности в рейтинге составляет не менее 90% рейтингового балла. Процедура определения рейтинговых баллов определяется учебным заведением.

В состав комиссии, которая решает вопросы назначения стипендий студентам высших учебных заведений, входят не менее 50% представителей студенческого самоуправления и первичных профсоюзных организаций студентов и аспирантов. Стипендии студентов, которые займут самые высокие рейтинговые позиции, увеличиваются на 45%.

Постановление правительства "Некоторые вопросы стипендиального обеспечения", которое вступает в силу с 1 января 2017 года, также определяет другие вопросы начисления стипендий, в частности, различным категориям лиц, требующим социальной защиты.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.