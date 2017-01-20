Министр образования России выступила за возврат к "традициям советской школы"

20.01.2017, 13:58

Министр образования и науки России Ольга Васильева выступает за возврат к "традициям советской школы" в вопросе воспитания подрастающего поколения. Об этом она рассказала в своем интервью "Независимой газете".

Она отметила, что в истории XX века было два периода, когда жители страны "усиленно учились" - до и после Великой Отечественной войны.

При этом Васильева высказалась против чрезмерно интенсивного расписания, заявив, что семь-восемь уроков в день - это "перебор". Министр образования также против отмены домашних заданий и считает, что проверочные работы по всем предметам должны быть обязательными. Об этом сообщает "Радио Свобода".