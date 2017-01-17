Гройсман: Украинские профессионально-технические заведения должны получить современное оборудование

17.01.2017, 16:00

Профессионально-технические заведения должны получить современное оборудование, которое будет обеспечивать высокое качество образования и подготовки конкурентных рабочих. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Черниговском высшем профессиональном училище бытового обслуживания.

"Я вообще хотел бы, чтобы профессионально-технические заведения по этим трем специальностям, которые я перечислял, получили современное оборудование. Для меня это принципиально важно. Учится, завершил обучение, получил свой диплом, пришел на работу", - отметил Владимир Гройсман.

"Мне не нужна сеть заведений - мне нужна качественная учебная база для 100% украинских студентов и молодежи, чтобы они получили знания и навыки, чтобы они получили свою специальность. Они должны идти работать высоко подготовленными. Это инвестиция именно в качество и их будущее", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что в Украине есть заведения профессионально-технического образования, которые обучают молодых людей на технологиях 60-70 годов. "Это означает, что мы тратим туда деньги, а они не являются конкурентными, они не получают тех знаний, которые необходимы. Наша позиция - правительства, Министерства образования - заключается в том, что мы должны провести полную модернизацию учебных программ и современного оборудования", - заявил премьер-министр.

Планом приоритетных действий правительства на 2016 год предусмотрена реализация пилотного проекта относительно модернизации подготовки рабочих по трем профессиям: "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства", "Монтажник санитарно-технических систем и оборудования", "Швея. Кравец. Закройщик", отметил он.

По данным профессиям утверждены государственные стандарты профессионально- технического образования. Правительство в прошлом и в этом году выделило 50 млн грн для приобретения современного оборудования, инструмента для обеспечения работы 25 учебно-практических центров по указанным профессиям. В случае необходимости этот ресурс будет увеличен, отметил глава правительства.

Уже есть результаты модернизации обучения, отметил Владимир Гройсман. Так, сегодня на примере Черниговского высшего профессионального училища бытового обслуживания новое современное оборудование в заведениях профессионально- технического образования дает возможность готовить специалистов конкретно для легкой промышленности Украины, которые способны производить конкурентный продукт, отметил премьер-министр.

Молодые люди, которые будут учиться на таком современном оборудовании, будут конкурентными и получат нормальную заработную плату, придя на производство, отметил он.

Глава правительства отметил, что в стране есть десятки тысяч вакансий квалифицированных рабочих кадров. В связи с этим главная задача - подготовить такие кадры и обеспечить качество их обучения.

Премьер-министр убежден, что весь "процесс образования в Украине, школа, ПТУ, высшая школа должны быть современными и должны получить доступ ко всем лучшим практикам знаний, которые есть сегодня в мире".

В этом контексте он отметил, что доступное дошкольное образование, качественное преподавание и обучение в школе, заведениях профессионально- технического и высшего образования должны "дать качественный багаж знаний и способностей, которые сделают каждого молодого человека в нашей стране успешным".

"Главное, чтобы наши дети получили возможность получения качественного образования, чтобы они были конкурентными и смогли найти рабочие места в нашей стране", - подчеркнул глава правительства.

"Образование, его качество и возможность найти себя в реальном секторе экономики - это те задачи, которые я ставлю перед собой как премьер-министр, перед чиновниками, местными властями, которые должны быть нашими партнерами и единомышленниками в этом процессе", - подчеркнул он.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.