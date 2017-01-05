Гройсман рассказал о путях обеспечения энергетической независимости Украины

05.01.2017, 12:22

Увеличение добычи украинского газа, внедрение масштабных мероприятий по энергосбережению и уменьшению потребления энергоносителей в среднесрочной перспективе обеспечат энергетическую независимость Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью агентству "Укринформ".

Говоря о планах правительства относительно развития газового сектора, Владимир Гройсман отметил, что в течение прошлых лет Украина постоянно уменьшала добычу газа. Премьер-министр убежден, что такая политика была умышленной.

"В Украине создавались все условия, при которых государственная газодобыча падала. Газодобытчикам закручивали гайки, чтобы они не могли развиваться, зато все больше и больше создавались условия юридической и энергетической зависимости от России. Это была такая долгосрочная продажа нашего суверенитета Российской Федерации. Я думаю, что это была умышленная политика тогдашнего правительства. Мы сломали это", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Премьер-министр отметил, что правительством взят курс сейчас на добычу собственного украинского газа.

"Почему мы должны этот газ покупать за дорогую валюту за рубежом? Это же ослабляет нашу экономику в том числе. Наша генеральная линия заключается в том, чтобы меньше потреблять при качественном тепле и больше добывать", - отметил он.

"Наша задача развивать собственную добычу, причем именно государственной компанией, сокращать закупку энергоносителей за рубежом. И мы уже можем говорить о том, что в 2016 году мы имели не минус, а плюс в добыче. И я радуюсь этому, поскольку это свидетельствует о том, что мы пошли правильным путем. А в новом году добавим к тому уровню газодобычи, который имеем сегодня, еще где-то плюс 500 миллионов кубических метров газа", - подчеркнул глава правительства.

"Когда же учесть, что параллельно мы, наконец, начинаем воплощать в жизнь масштабные мероприятия по энергосбережению, реально уменьшая потребление энергоносителей - у нас фактически будет баланс добычи энергоносителей и потребления. А это энергетическая независимость, это развитие экономики, это конкурентоспособность государства на международных рынках. Это в среднесрочной перспективе даст нам очень хороший результат", - добавил Владимир Гройсман.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.