Гройсман: Снижение цены на электроэнергию для промышленного производства составит 5-15%

26.01.2017, 17:06

Снижение цены на электроэнергию для промышленного производства будет способствовать развитию и повышению конкурентности украинской промышленности. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, общаясь с журналистами, во время посещения обособленного подразделения "Хмельницкая АЭС" ГП НАЭК "Энергоатом".

"Шаги, которые сделаны Нацкомиссией (осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП)) относительно снижения цены на электроэнергию для производств по различным территориям - где-то может быть 3%, а где 15%, в зависимости от области, - являются абсолютно правильными. Это дает возможность сделать украинскую продукцию более конкурентной. Это рабочие места, это украинский продукт", - заявил Владимир Гройсман.

Премьер-министр отметил, что с 1 января и с 1 апреля произойдет уменьшение цены на электроэнергию для промышленного производства. Снижение цены составит 5-15% в зависимости от объема производства и потребления электроэнергии в области.

Премьер-министр отметил, что снижение цены будет более ощутимым в промышленных регионах, поскольку они потребляют больше электроэнергии.

"Нам необходимо уделить особое внимание развитию и конкурентности нашей украинской промышленности, и компонент цены на электрическую энергию имеет сверхважное значение", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.