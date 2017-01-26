Правительство Украины планирует развивать экспорт электроэнергии

26.01.2017, 16:48

Украина должна развивать экспорт электроэнергии и продавать произведенную электроэнергию за рубеж, что будет способствовать развитию экономики и обеспечению энергетической независимости. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, общаясь с журналистами, во время посещения обособленного подразделения "Хмельницкая АЭС" ГП НАЭК "Энергоатом".

"Наша задача как страны быть экспортером электроэнергии. Мы должны продавать произведенную в Украине электроэнергию и получать за это в Украину больше валюты, что будет положительно влиять на экономику нашего государства", - подчеркнул он.

В этом контексте развитие атомной энергетики имеет ключевое значение, отметил Владимир Гройсман.

В течение 8 месяцев правительство сделало правильные шаги по стабилизации работы атомной энергетики страны, отметил премьер-министр. Сегодня ГП НАЭК "Энергоатом" вышло на высокие мощности производства электроэнергии. Также были обеспечены плановые ремонты необходимых блоков в определенные временные сроки.

Атомную энергетику страны надо развивать при условии поддержки абсолютной безопасности, отметил премьер-министр.

"Украинская атомная энергетика абсолютно безопасна, и сегодня нет никаких рисков относительно работы системы, - подчеркнул Владимир Гройсман. - Мы нарастили вес производства электроэнергии "Энергоатомом" и будем все делать для того, чтобы дальше система работала прогрессивно".

Владимир Гройсман отметил, что необходимо пересмотреть программу развития атомной электроэнергетики до 2040 г. Вместе с тем есть задачи на среднесрочную перспективу по развитию отрасли, которые должны быть решены в течение 5 лет.

Так, говоря об окончании строительства третьего и четвертого энергоблоков электростанции, глава правительства подчеркнул, что необходимо определять источники финансирования их достройки, несмотря на чрезвычайную стоимость такой инвестиции.

В течение времени работы правительство предметно предпринимает шаги, направленные на обеспечение энергетической независимости государства, отметил премьер-министр.

Так, была сформирована стратегия газодобычи, которая заключается в том, что "до 2020 года весь газ, который необходимо потреблять Украине и украинцам, должен добываться на территории Украины. Мы не должны закупать импортированный газ". Это положительно будет влиять на достижение энергетической независимости и развитие национальной экономики.

"Мы хотим стать энергонезависимой страной", - подчеркнул премьер-министр.

До конца 2016 года правительству удалось остановить падение добычи газа и нарастить до 100 млн. кубов ее рост, отметил Владимир Гройсман.

Также Кабинет Министров сформировал Стратегию развития гидроэнергетики, которая предусматривает увеличение вдвое удельного веса электроэнергии от гидроэнергетики в общем балансе в течение 10 лет - с 8 до 16%.

Ранее глава правительства ознакомился с мощностями и работой обособленного подразделения "Хмельницкая атомная электростанция" ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

В частности, Владимир Гройсман осмотрел блочный щит энергоблока N1 электростанции, а также посетил тренировочный центр, где операторы продемонстрировали готовность действовать в случае возникновения аварийной ситуации. Также он пообщался с представителями трудового коллектива и руководством предприятия относительно перспектив развития Хмельницкой АЭС.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.