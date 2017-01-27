"Укрнафта" планирует в 2017 году инвестировать в добычу нефти 2,6 миллиарда гривень

27.01.2017, 16:36

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" планирует в 2017 году инвестировать в добычу нефти 2,6 млрд грн, тогда как в прошлом году, ввиду ограниченных финансовых возможностей, компания смогла инвестировать лишь 510 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Для того, чтобы обеспечить долгосрочную стабилизацию добычи и создать предпосылки для её роста, "Укрнафте" необходимо инвестировать порядка 2,6 млрд грн в год... В бюджете 2017 года запланирована инвестиционная программа в объеме 2,6 млрд грн", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по предварительным оценкам, в 2016 году компания смогла выделить на инвестиции примерно 510 млн грн., что стало одним из самых низких показателей за последние 10 лет.

"В 2016 году инвестиционные возможности компании были ограниченны ввиду высоких ставок рентной платы на добычу нефти и конденсата. Кроме того, не было принято решение о начале досудебной санации, план которой был предложен руководством "Укрнафты" для погашения "исторической" задолженности" - сообщили в пресс-службе.

Высокая ставка ренты на добычу нефти (45%) была введена в августе 2014 года по инициативе правительства в связи с высокими мировыми ценами на нефть. В то время цена на эталонный сорт нефти Urals превышала 100 долл. за баррель. По информации компании, на сегодня цены на нефть упали до 45-50 долл. за баррель и на фоне этого высокие налоги значительно ограничивают возможности компаний инвестировать в добычу нефти.

23 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс с целью снижения с 1 января 2017 года ставки рентной платы при добыче нефти и конденсата. 20 декабря этот законопроект был рассмотрен и проголосован во втором чтении. Его поддержали 235 народных депутатов. Согласно принятым изменениям, на сегодня ставка ренты на добычу нефти составляет 29% (при разработке скважин на глубине до 5000 м).

После снижения налогов, в "Укрнафте" сообщили, что в 2017 году компания сможет дополнительно сэкономить 1,3 млрд грн, которые планируется инвестировать в проекты интенсификации добычи нефти и направить на погашение налоговой задолженности компании.

Также в октябре 2016 года Роллинс сообщал, что налоговая задолженность компании достигла 12 млрд грн. Для финансового оздоровления компании был разработан план досудебной санации "Укрнафты", который пока еще не был принят на собрании акционеров. Об этом сообщает УНИАН.