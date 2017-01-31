Сети АЗС ОККО и WOG повысили цены на все виды топлива

31.01.2017, 15:48

В последние дни января сети автозаправочных станций ОККО и WOG повысили розничные цены на все виды топлива. Об этом сообщает OilNews со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Отмечается, что стоимость бензинов и дизтоплива в заправочных сетях ОККО и WOG выросла на 50 коп./л, - до 25,99 грн. за литр А-92; 26,99 грн./л (А-95); 27,99 грн./л (А-95+) и 23,99 грн./л (дизтопливо).

Также стоимость бензинов на 50 коп./л выросла в сети "Азовнефтепродукт плюс". На 10-35 коп./л подорожало топливо в сетях "Фактор", "Катрал" и "Татнефть".

Эти изменения привели к росту средних розничных цен. Так, бензины А-92 (23,65 грн./л) и А-95 (24,40 грн./л) выросли на 12 коп./л. На 13 коп./л подорожали премиальные марки "пятого" (25,40 грн./л). Стоимость ДТ выросла на 12 коп./л, до 21,01. Об этом сообщает Эсспресо TV.