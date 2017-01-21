Беларусь ищет альтернативу сокращению поставок нефти из РФ

21.01.2017, 17:16

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил заместить альтернативными вариантами сокращение поставок российской нефти, передает БЕЛТА.

"Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", - заявил Лукашенко.

По словам президента, уже прорабатывались альтернативные варианты, в частности, доставка нефти с Черного и Средиземного морей.

"Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела. Как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией и на перспективу, чтобы определиться, как нам действовать дальше", - сказал Лукашенко вице- премьеру Беларуси. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.