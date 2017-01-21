Беларусь ищет альтернативу сокращению поставок нефти из РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил заместить альтернативными вариантами сокращение поставок российской нефти, передает БЕЛТА.
"Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", - заявил Лукашенко.
По словам президента, уже прорабатывались альтернативные варианты, в частности, доставка нефти с Черного и Средиземного морей.
"Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела. Как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией и на перспективу, чтобы определиться, как нам действовать дальше", - сказал Лукашенко вице- премьеру Беларуси. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.